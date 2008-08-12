В Украине прошли акции протеста против военных действий России в Грузии

В ряде областей Украины прошли акции протеста против военных действий России в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в Тернополе началась акция по сбору подписей под требованием к России прекратить агрессию против Грузии.

По словам одного из организаторов акции “Пушкин против Путина”, координатора коалиции общественных организаций “Свое” Владимира ХАНАСА, акция началась вчера, 11 августа, и будет продолжаться до тех пор, пока боевые действия не прекратятся.

Участники акции призывают жителей Тернополя не покупать российские товары. «На налоги, которые уплатят российские предприниматели, правительство Путина-Медведева сделает пули и снаряды, а затем будут плакать чьи-то матери”, - объяснил цель такого призыва В.ХАНАС.

Акция будет продолжаться ежедневно с 16.00 возле памятника русскому поэту Александру Пушкину. Под грузинскую музыку и декламирование стихотворений русского классика, в частности о Кавказе, активисты будут собирать подписи против войны России в Грузии.

За первый час проведения акции 11 августа было собрано свыше 100 подписей.

Акцию поддерживает грузинская община Тернополя.

В Житомире 11 августа состоялся ряд акций протеста против российской агрессии в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, одна из таких акций состоялась возле почетного консульства Грузии в Житомире. Ее участники – представители грузинской диаспоры города – с флагом Грузии и портретом Президента Михаила СААКАШВИЛИ провели пикет в поддержку своих соотечественников и в знак протеста против военных действий России. Они держали плакаты с лозунгами "В наших домах в Абхазии проживают россияне!", "Российские политики - агрессоры №1 в мире" и " Россия, командуй у себя!".

Участники акции сообщили журналистам о намерении провести аналогичную акцию сегодня вечером.

Кроме того, сегодня в Киеве представители Украинской народной партии провели пикетирование посольства Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), первый заместитель председателя УНП Иван ЗАЕЦ передал представителю посольства обращение УНП, в котором категорически осуждены военные действия РФ против Грузии.

Пикет продолжался в течение часа, в это время под стенами российского посольства звучала грузинская музыка. Водители, которые проезжали мимо митингующих, поддерживали их сигналами авто.

Среди лозунгов пикетчиков были такие: «Грузия, мы с тобой!», «Прочь российских оккупантов с грузинской территории!».

В обращении УНП, переданном посольству РФ, в частности, выражено требование вывести российские войска “с территории суверенного государства Грузии; прекратить поддержку сепаратизма и разрушение территориальной целостности Грузии; не использовать военные корабли Черноморского Флота РФ, которые временно дислоцируются на территории Украины, в военных действиях в районе российско-грузинского конфликта”.

«Украинская Народная Партия решительно осуждает военные действия Российской Федерации в Грузии... и расценивает бомбардировку российской авиацией населенных пунктов и жизненно важной инфраструктуры Грузии и ввод на ее территорию российских войск как военную агрессию России против Грузии», – говорится в документе.

«Попытки поставить на одну ступень сепаратистов и суверенное демократическое государство подрывают международное право, провоцируют международные беспорядки и военные конфликты», – считают в УНП.

Также партийцы выразили обеспокоенность тем, что «военная агрессия России против Грузии создает потенциальную угрозу и для безопасности Украины, в частности, из-за планов России по использованию в конфликте сил Черноморского флота РФ, которые временно дислоцируются на территории Украины».