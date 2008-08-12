Регионалы хотят эмбарго на поставки оружия в Грузию

Партия регионов требует введения эмбарго на любые поставки украинского оружия в Грузию и в другие горячие точки планеты.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, переданном УНИАН пресс-службой партии.

Кроме того, ПР инициирует создание Временной следственной комиссии в парламенте Украины, которая расследовала бы обстоятельства и условия, на которых поставлялось украинское оружие Грузии.

Партия регионов отмечает свою позицию о невхождении Украины в какие-либо военные блоки. «А все действия по втягиванию Украины в военные союзы считаем провокацией против украинского народа, который хочет жить в спокойствии и в мире» - отмечается в сообщении.

«Регионалы» призвали все стороны конфликта прекратить военные действия и немедленно перейти к мирным переговорам. Также ПР обращается к западным политикам с призывом не «применять двойные стандарты как в оценках грузино-южно-осетинско-российского конфликта, так и в подходах ко всем другим региональным проблемам, поскольку однозначная поддержка той или другой стороны создает опасные прецеденты». В заявлении отмечается, что «Запад создал прецедент Косово и определил факт независимости самопровозглашенной республики как позитивный. Южный Кавказ в этом контексте - звено одной цепи».

«Партия регионов, без сомнения, поддерживает территориальную целостность всех государств. Но мы никогда не поддержим агрессии и применения силы в решении региональных конфликтов. Эта дорога в никуда. Эта дорога ведет к крови, большим человеческим жертвам и потере стабильности на долгие годы», - отмечают авторы заявления.

Как сообщалось, в частности, по данным МИД, Украина, осуществляя военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, в том числе и с Грузией, руководствуется резолюцией Совета безопасности ООН, строго соблюдая правила, установленные международными режимами в сфере торговли вооружением, а также норм внутреннего законодательства в области экспортного контроля.

Также министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно отвергал обвинения в адрес Украины в незаконных поставках оружия в Грузию.

«Если украинское оружие кто-то покупает, так это означает, что она имеет спрос в мире. Мы имеем много избыточного оружия и пытаемся его продавать, но только в те страны, в отношении которых нет международного эмбарго на торговлю оружием», - подчеркивал Ю.ЕХАНУРОВ 4 августа.