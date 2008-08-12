Яценюк с Лавровым подняли вопрос о перемещениях кораблей ЧФ

Председатель Верховной рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ пришли к согласию о необходимости безотлагательного обсуждения проблематики перемещения кораблей Черноморского Флота Российской Федерации на заседании Подкомиссии по вопросам ЧФ.

Как сообщает пресс-службе ВР, об этом шла речь во время телефонных консультаций А.ЯЦЕНЮКА с С.ЛАВРОВІМ относительно урегулирования ситуации в зоне грузино-южноосетинского конфликта

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодня самым главным является полное прекращение боевых действий и огня на территории Грузии.

В ходе разговора председатель Верховной Рады Украины напомнил главе российского внешнеполитического ведомства о том, что взаимоотношения между Украиной и Грузией в военно-технической сфере происходили исключительно в рамках международных норм и стандартов, о чем регулярно была информирована Организация Объединенных Наций, а соответствующие данные вносились в реестр вооружения, предусмотренного Вассенаарскими договоренностями. А.ЯЦЕНЮК заверил, что на данном этапе вопрос о поставках дополнительного вооружения грузинской стороне в повестке дня в Украине не стоит.

Также во время консультаций Стороны обсудили вопрос свободного перемещения гуманитарной помощи и торговых грузов.