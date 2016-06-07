Луценко назначил сына депутата начальником в Генпрокуратуре - СМИ

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Согласно ему, Алексей Ничипоренко назначен начальником первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления.

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По данным ГПУ, Ничипоренко проходил люстрационную проверку. В документах, которые он заполнял, он указан как Ничипоренко, однако в заключении комиссии по проверке, который есть в пакете документов, он значится, как Нечипоренко.

Согласно биографии депутата от группы "Видродження" Валентина Ничипоренко, которая есть на его сайте, у него четверо детей - трое сыновей и дочь. В одном из интервью депутат признавался, что его старший сын работает в прокуратуре.

Экс-регионал Валентин Ничипоренко входит в депутатскую группу "Видродження". Он, в частности, голосовал за назначение Луценко.

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Он также был среди тех, кто голосовал за законы 16 января 2014 года. Хотя позже отозвал свой голос за "диктаторские" законы.

В декларации о доходах за 2015 год указаны двое сыновей и дочь, Алексей отсутствует, поскольку уже взрослый и не живет с родителями.

По информации из открытых источников, Алексей Ничипоренко курировал направление расследования преступлений против Автомайдана.