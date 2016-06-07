Луценко назначил сына депутата начальником в Генпрокуратуре - СМИ
Генпрокурор Юрий Луценко назначил сына депутата Валентина Ничипоренко - Алексея - начальником одного из отделов Генпрокуратуры.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.
Согласно ему, Алексей Ничипоренко назначен начальником первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления.
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По данным ГПУ, Ничипоренко проходил люстрационную проверку. В документах, которые он заполнял, он указан как Ничипоренко, однако в заключении комиссии по проверке, который есть в пакете документов, он значится, как Нечипоренко.
Согласно биографии депутата от группы "Видродження" Валентина Ничипоренко, которая есть на его сайте, у него четверо детей - трое сыновей и дочь. В одном из интервью депутат признавался, что его старший сын работает в прокуратуре.
Экс-регионал Валентин Ничипоренко входит в депутатскую группу "Видродження". Он, в частности, голосовал за назначение Луценко.
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Он также был среди тех, кто голосовал за законы 16 января 2014 года. Хотя позже отозвал свой голос за "диктаторские" законы.
В декларации о доходах за 2015 год указаны двое сыновей и дочь, Алексей отсутствует, поскольку уже взрослый и не живет с родителями.
По информации из открытых источников, Алексей Ничипоренко курировал направление расследования преступлений против Автомайдана.