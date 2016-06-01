В Human Rights Watch призвали Украину отменить санкции против российских пропагандистов

В организации отмечают, что Украина законно обеспокоена последствиями российской пропаганды, передает Радио Свобода.

"Но преследование СМИ является ложной, неадекватной реакцией на то несогласие, которое может возникнуть у украинского правительства с освещением ситуации в Украине в российских медиа. Преследования журналистов таким образом неизбежно поощряют цензуру", – заявила исследователь Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Таня Купер.

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Правозащитники напоминают, что Украина является участником Европейской конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, которые защищают свободу слова.

"Международные партнеры Украины должны протестовать против такого решения и призвать Киев отменить его. ЕС, США и другие должны четко дать понять, что не поддерживают такие произвольные меры в отношении средств массовой информации и поощрять президента Порошенко и его правительство уважать свободу СМИ, даже если они не согласны с освещением некоторых из них", – добавила Купер.

Напомним, 27 мая Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно персональных санкций против российских пропагандистов.

В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в частности, генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Всего в перечне лиц, попадающих под украинские санкции, 17 фамилий.