Лавров заявил, что предложения по ОБСЕ на Донбассе "провисают в воздухе"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с финским коллегой.

«Сейчас все украинские руководители ставят во главу угла идею о необходимости обеспечить полную тишину, полное прекращение огня на длительный период, прежде чем можно будет вести речь о каких-либо выборах», - сказал Лавров.

«Но все предложения, которые мы выдвигаем – расширение количества наблюдателей ОБСЕ, размещение их на круглосуточной основе в зонах безопасности вдоль линии разъединения, размещение их на такой же основе в зонах складирования тяжелых вооружений, - все это пока провисает в воздухе», - подчеркнул он.

Читайте такжеРоссия не согласна на миссию ОБСЕ на границе до закрепления особого статуса Донбасса

Как заявил Лавров, в интересах обеспечения военных аспектов Минских договорённостей президент Украины Петр Порошенко предложил президенту РФ Владимиру Путину направить в этот район российских офицеров, которые вместе с украинскими офицерами помогали бы решать вопросы на местности.

«Такой совместный центр был создан, мы выступали, чтобы в его работе выступали и «представители Донбасса», и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Нам казалось, что это обеспечило бы по-настоящему транспарентный и объективный характер тех действий, которые предпринимаются в регионе, но украинская сторона всячески блокировала работу этого механизма, созданного по личной просьбе президента Украины», - сказал он.

«Сейчас украинское руководство и вовсе ставит вопрос о том, чтобы украинские и российские офицеры Совместного центра разъехались по разным населенным пунктам», - добавил Лавров.

Он считает, что таким образом руководство Украины не хочет «иметь эффективный механизм выявления нарушений прекращения огня и их пресечения».

Глава МИД РФ заявил, что власти Украины отказываются от диалога с боевиками и относятся к этим людям с «презрением». В частности, по его словам, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк охарактеризовал их словом «нелюди».