Ющенко требует от Тимошенко не делать из Украины мусорную свалку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства профинансировать программу обращения с твердыми бытовыми отходами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента со ссылкой на информацию первого заместителя главы Секретариата Президента - Представителя Президента в Кабинете министров Александра ШЛАПАКА, об этом говорится в письме главы государства к Кабмину.

В.ЮЩЕНКО в своем письме выражает обеспокоенность по поводу государственной экологической политики в части обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

По его данным, темпы образования отходов ежегодно растут, что сделало проблему обращения с ними одной из главных в сфере охраны окружающей среды и создания безопасных условий для жизнедеятельности населения страны.

По оценке Президента, такая ситуация является беспрецедентной для Европы. В своем письме глава государства констатирует, что в Украине ежегодно накапливается более 50 млн. кубических метров твердых бытовых отходов, из которых повторную переработку проходят лишь 3%. Остальные сваливаются на полигонах и мусорных свалках, которые не отвечают ни одним экологическим требованиям, указывает В.ЮЩЕНКО.

Глава государства обращает внимание, что мощности большинства полигонов и мусорных свалок уже исчерпали свой ресурс: 242 из них являются недействующими, 248 - перегружены, а более 1100 не удовлетворяют нормам экологической безопасности. Почти на всех отсутствуют системы утилизации фильтрата, что увеличивает техногенную опасность этих объектов. Неподобающим образом проводится рекультивация мусорных свалок, соответствующими работами охвачено только 20% из тех, что нуждаются в рекультивации, подчеркнул Президент.

Также, по его словам, из-за отсутствия надлежащей системы сбора твердых бытовых отходов в частном секторе ежегодно появляется около 3300 несанкционированных свалок.

При этом, по оценке экспертов, около 40% отходов подлежат переработке, отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также указывает на то, что не реализуются положения Киотского протокола об утилизации полигонного биогаза. Только в отдельных городах Украины намечаются положительные сдвиги во внедрении современных экологически безопасных технологий утилизации и переработки отходов.

«Украина, к большому сожалению, довольно быстрыми темпами превращается в мусорную свалку в центре Европы», - констатировал в свою очередь А.ШЛАПАК.

Президент также указывает на то, что в Украине нет ни одного современного мусороперерабатывающего комплекса. Государственная программа обращения с твердыми бытовыми отходами, которая разработана 2004 году, уже устарела, и не способна решить проблемы, возникающие в этой сфере.

Президент требует от правительства в течение 3 месяцев внести изменения в эту программу и обеспечить ее финансирование. В частности, такие изменения должны предусматривать введение раздельного сбора ТБО и государственную поддержку использования современных экологически безопасных технологий их переработки и утилизации, механизмов действенного контроля за нарушениями в этой сфере, разработку и реализацию мер по улучшению экологического сознания населения.

О результатах премьер-министр должен информировать главу государства лично.