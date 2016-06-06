В СБУ анонсировали пресс-конференцию Грицака относительно предотвращения резонансного преступления

Сегодня состоится пресс-конференция председателя СБУ. Мероприятие состоится в 12.00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ. Глава СБУ Василий Грицак будет давать пресс-конференцию по предотвращению резонансного преступления. Читайте такжеВ СБУ объяснили, почему не пустили делегацию ООН в места лишения свободы на Донбассе (видео)

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