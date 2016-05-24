"Граничит с идиотизмом": корреспондент УНИАН в РФ Цимбалюк ответил на обвинения "Миротворца" в сотрудничестве с агрессором

Он заявил, что сайт "Миротворец" превратился в группу анонимов, которые обвиняют людей, абсолютно не желая разбираться в сути. При этом он возмутился тем, что данный проект назвал сотрудничающими с агрессором всех журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

"Так как сайт "Миротворец" считают близким к Антону Геращенко, могу ему передать привет, и сказать, что он здорово клянет русских захватчиков, но делает это из тёплого и свободного города Киев. Я, например, работаю за "поребриком", и считаю, что, для повышения своей выживаемости, в том числе – физической, нужно идти на любые меры. Без аккредитации МИД РФ журналист превращается в обычного гражданина Украины, десятки из которых сейчас сидят в российских тюрьмах, и Украина, как и авторы "Миротворца", как и господин Геращенко, помочь им ничем не могут, кроме пустых, ничего не значащих слов", - подчеркнул Цимбалюк.

Кроме того, по его словам, в Украине много говорят об информационной безопасности и борьбе за умы, в том числе, европейцев и американцев – западная аудитория в большинстве своём получает информацию с постсоветского пространства от корпунктов, территориально находящихся в Москве. "Все они – Reuters, Bloomberg, AFP, корреспонденты из всех стран ЕС – имеют аккредитацию МИД РФ. Эти люди, в прямом смысле рискуя своей жизнью, рассказывают своим читателям о российском вторжении в Украину, а "Миротворец" назвал их пособникам России... Это граничит с откровенным идиотизмом", - заявил корреспондент УНИАН в РФ.

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Также журналист рассказал, что ему не нравится, что пока он работает в Москве, получая различные угрозы в свой адрес, место его жительства опубликовано в открытом доступе на сайте МИД РФ.

"Но я к этому привык. Так что факт публикации моей фамилии на "Миротворце" меня не огорчает. Но очень хотелось бы, чтобы украинские волонтеры и специалисты, в том числе – ведущие "Миротворец", а также наши чиновники перед тем, как принимать какие-то решения, задавали себе вопрос: "это приближает победу или нет?". В данном случае Украина настраивает против себя всю западную прессу, а это вряд ли нам поможет", - подытожил Цимбалюк.

Ранее 24 мая скандальный сайт "Миротворец" опубликовал на своем сайте список журналистов, которые, по их словам, сотрудничают со страной-агрессором. В этот перечень сотрудников СМИ попал и корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.