Скандал с "Миротворцем": в ООН выразили поддержку работающим в "горячих точках" журналистам
Помощник генерального секретаря Организации объединенных наций Иван Шимонович выразил поддержку всем журналистам, работающим в "горячих точках", после того, как центр "Миротворец" опубликовал персональные данные представителей СМИ, которые получали аккредитацию на временно оккупированной территории Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада о ситуации с правами человека в Украине.
"Нас очень обеспокоило то, что опубликование персональных данных о людях может поставить их под угрозу, и особенно журналистов", - отметил Шимонович.
В этой связи он выразил поддержку тем журналистам, которые работают в опасных местах и которым угрожают, чтобы их не подвергали лишней опасности еще больше той угрозы, которая для них существует".
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Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". Сначала в этой базе данных содержалось 4068 фамилий, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тысяч человек.
Журналистское сообщество выразило возмущение подобными действиями.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.