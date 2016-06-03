Скандал с "Миротворцем": в ООН выразили поддержку работающим в "горячих точках" журналистам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада о ситуации с правами человека в Украине.

"Нас очень обеспокоило то, что опубликование персональных данных о людях может поставить их под угрозу, и особенно журналистов", - отметил Шимонович.

В этой связи он выразил поддержку тем журналистам, которые работают в опасных местах и которым угрожают, чтобы их не подвергали лишней опасности еще больше той угрозы, которая для них существует".

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Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". Сначала в этой базе данных содержалось 4068 фамилий, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тысяч человек.

Журналистское сообщество выразило возмущение подобными действиями.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.