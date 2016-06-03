Скандал с "Миротворцем": в ООН выразили поддержку работающим в "горячих точках" журналистам

14:27, 03 июня 2016
Политика
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Помощник генерального секретаря Организации объединенных наций Иван Шимонович выразил поддержку всем журналистам, работающим в "горячих точках", после того, как центр "Миротворец" опубликовал персональные данные представителей СМИ, которые получали аккредитацию на временно оккупированной территории Донбасса.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада о ситуации с правами человека в Украине.

"Нас очень обеспокоило то, что опубликование персональных данных о людях может поставить их под угрозу, и особенно журналистов", - отметил Шимонович.

В этой связи он выразил поддержку тем журналистам, которые работают в опасных местах и которым угрожают, чтобы их не подвергали лишней опасности еще больше той угрозы, которая для них существует".

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Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". Сначала в этой базе данных содержалось 4068 фамилий, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тысяч человек.

Журналистское сообщество выразило возмущение подобными действиями.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.

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