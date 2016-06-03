Луценко передал НАБУ дело, фигурантом которого выступает Кучма

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

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"То, что он делает сейчас [в Минске], заслуживает уважения. Прощение не дает никто, кроме Господа Бога. В данном случае никто не отрицает, что он может отвечать за свои действия или бездействие... Так что в нашей стране неприкасаемых нет. В нашей стране все равны перед законом", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко также рассказал, что один из лидеров "Оппозиционного блока" и экс-регионал Юрий Бойко приглашался на допрос в Генпрокуратуру.