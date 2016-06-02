МИД Украины назвал политическими репрессиями начало суда в России над 4 крымскими татарами

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что четверо граждан были незаконно задержаны на временно оккупированной территории АР Крым и перемещены, вопреки их воле, в Российскую Федерацию.

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"На фоне незаконного запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа рассматриваем такие действия российских властей как дополнительное свидетельство политических репрессий, которые системно применяются оккупантами против наших соотечественников. Все обстоятельства дела указывают на то, что судебный процесс, который начался 1 июня в Ростове-на-Дону в Северо-Кавказском окружном военном суде, станет очередным демонстративным судилищем над незаконно удерживаемыми украинцами", - говорится в комментарии.

МИД требует от Российской Федерации "немедленно прекратить этот очевидный фарс и освободить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России".

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Кроме того, внешнеполитическое ведомство Украины призвало мировое сообщество усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью недопущения грубого нарушения ею прав человека и свобод, заложниками чего стали десятки граждан Украины".

Как сообщалось, граждане Украины Ваитов, Сайфуллаев, Примов и Зейтуллаев были задержаны в начале 2015 года. Российские правоохранительные органы обвиняют их в терроризме и участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в РФ.