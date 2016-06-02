В России начали судить четырех крымских татар за "экстремизм"

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов.

"Первое судебное заседание в Ростове-на-Дону окончилось. По обвинению Зейтуллаева Р. Ваитова Р. Примова Ю. Сайфуллаева Ф. по Ст. 205.5 УК РФ. В заседании присутствовали представители Украинского консульства и были допущены СМИ России", - написал он.

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"Судом были назначены четыре адвоката из Ростова, подсудимые возражали по поводу участия последних, т.к. у каждого есть адвокат по соглашению, однако суд вопреки всему допустил и оставил адвокатов назначенных им же", - сообщил Курбединов.

По словам адвоката, прокурор зачитал обвинительное заключение, а подозреваемые пожаловались на нарушение их прав.

"Практически все будние дни до конца июня адвокаты должны быть в Ростове-на-Дону. Свидетели будут допрашиваться в режиме видеоконференцсвязи находясь в Севастополе. Подсудимые заявили о том, что содержание их в стеклянной клетке противоречит Конвенции по правам человека, их заводят и выводят в зал суда в наручниках при этом удерживая в согнутом в поясе положении", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 26 мая адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в Алупке и Симферополе оккупанты провели обыски в домах крымских татар. Он разместил на своей странице в Facebook видео обыска в Каменке.

В свою очередь, журналист Шевкет Наматуллаев в социальной сети сообщил следующее: "Обыск в доме Тимура Османова завершился. На данный момент он в сопровождении сотрудников силовых структур на собственной машино едет в Центр "Э" - центр по борьбе с экстремизмом на улицу Декабристов. Также обыски проводятся в домах его друзей - Хайсера и Артура, которые проживают в том же микрорайоне Симферополя".

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Позже Джелялов сообщил, что обыски у крымских татар в Каменке (Симферополь) связанные с якобы борьбой с нелегальными мигрантами.

"По имеющейся информации, сегодняшние обыски в микрорайоне Каменка Симферополя проводились в рамках борьбы с нелегальными мигрантами. Якобы у Тимура Османова, Хайсера Халилова и Артура Халтаева, которые ведут общее дело, могли работать нелегальные мигранты", - написал он.

По данным Джелялова, это дело административное и, в крайнем случае, грозит серьезными штрафами.

"Подобные обыски могут проходить в заведениях питания и гостиницах", - отметил представитель Меджлиса.