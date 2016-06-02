В ЕС прокомментировали принятие изменений в Конституцию Украины в части правосудия, ожидают всеобъемлющей судебной реформе

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана.

"Принятие Верховной Радой Украины в окончательном чтении конституционных поправок, связанных с судебной системой, является важным шагом на пути ее укрепления, повышения ее эффективности, сохранения ее независимости и непредвзятости, а также борьбы с коррупцией", - заявили Могерини и Хан.

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Европейские чиновники подчеркнули, что "с нетерпением ждут осуществления всеобъемлющей реформы судебной системы", которая стала возможной после сегодняшнего голосования.

"В этом контексте ЕС остается приверженным поддержке украинской власти, чтобы быстро достичь конкретных результатов. Мы надеемся, что сегодняшнее голосование создаст импульс для принятия в окончательном чтении отложенных конституционных поправок, которые касаются децентрализации и других важных реформ", - подчеркнули они.