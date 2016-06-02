Порошенко и Яценюк прибыли в Раду (фото)
13:13, 02 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства прибыли на заседание Верховной Рады.
Яценюк также сегодня присутствует в Раде / twitter.com/UkrBereza
Как передает корреспондент УНИАН, также на заседание парламента прибыл бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который разместился в судебной ложе рядом с представителем президента в Кабмине Виталием Ковальчуком.
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