Порошенко и Яценюк прибыли в Раду (фото)

13:13, 02 июня 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства прибыли на заседание Верховной Рады.

Яценюк / twitter.com/UkrBereza

Как передает корреспондент УНИАН, также на заседание парламента прибыл бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который разместился в судебной ложе рядом с представителем президента в Кабмине Виталием Ковальчуком.

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