Порошенко и Яценюк прибыли в Раду (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, также на заседание парламента прибыл бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который разместился в судебной ложе рядом с представителем президента в Кабмине Виталием Ковальчуком.

Читайте такжеРада рассматривает проект изменений в Конституцию в части правосудияРанее 2 июня Верховная Рада Украины приняла президентский Закон "О судоустройстве и статусе судей" (№4734).