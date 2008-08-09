Российская авиация бомбила порт и военую базу в Грузии
Вероятно, удары будут нарастать
Российские самолеты ночью бомбили черноморский порт Поти и военные объекты.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности Грузии Каха ЛОМАЯ, передает Reuters.
"Россия разбомбила порт Поти и военную базу в Сенаки. Мы думаем, что Россия начала наносить удары по гражданской и экономической инфраструктуре", - сказал К.ЛОМАЯ.
По его словам, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ вскоре объявит о переходе страны на военное положение. "В ближайшие часы Президент объявит военное положение", - сказал секретарь Совета безопасности Грузии.
В свою очередь заместитель министра экономического развития Грузии Вато ЛЕЖАВА сказал, что российский военный самолет обстрелял суда-контейнеровозы и судостроительный завод. По его данным, в налете участвовало от 8 до 11 российских боевых самолетов.