Рада отказалась отменить решение о переименовании Днепропетровска

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады от 19 мая 2016 года о принятии в целом проекта постановления о переименовании города Днепропетровска Днепропетровской области" № 3864-П проголосовали 20 из 231 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось отменить решение парламента от 19 мая о принятии в целом проекта постановления "О переименовании города Днепропетровска Днепропетровской области" (№ 3864), которым город переименован в Днепр.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая постановление о переименовании Днепропетровска поддержали 247 народных депутатов.

Название "Днепропетровск" город в 1926 году получил по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР - Г.И.Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов. "Название несет в себе символику коммунистического режима и, согласно закону, должно быть изменено", - говорится в пояснительной записке к постановлению.