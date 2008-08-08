Грузия отзывает 2 тысячи своих военных из Ирака

Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об отзыве грузинского контингента из Ирака обратно на родину на фоне событий, разворачивающихся в Южной Осетии. По его словам, уже завтра грузинские отряды, насчитывающие около 2 тыс. военнослужащих, отправятся из Ирака в Грузию.

Комментируя ситуацию, сложившуюся с вводом российских войск в Южной Осетии, М.Саакашвили сравнил ее с советско-финской войной 1939 г. По словам грузинского президента, Грузия с ее населением в 5 млн человек вынуждена противостоять огромному соседу. "Конечно же, наши силы трудно сравнивать".

М.Саакашвили также обвинил российских военных в том, что те специально бомбят гражданское население. "Похоже, что свобода и права человека снова оказались под угрозой", - заявил грузинский лидер, призвав США поддержать "свободолюбивую нацию, которая подверглась атаке". Он подчеркнул, что нынешняя ситуация является "моментом истины" для президента США Джорджа Буша, самих США и всего западного мира.

В том же интервью, как сообщалось ранее, М.Саакашвили обвинил Россию в развязывании войны с Грузией и заявил, что в интересах США выступить на стороне Тбилиси.

Ранее на территорию Южной Осетии вошли подразделения 58-й армии Северо-Кавказского военного округа, которые достигли столицы региона Цхинвали, из которого, в свою очередь, начали выходить грузинские войска.