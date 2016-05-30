У Путина не подтвердили договоренности по передаче Афанасьева и Солошенко

Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Я просто не мог бы это подтвердить. Я не располагаю информацией, которая позволяла бы мне это подтвердить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подтверждении слов Порошенко о такой договоренности.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил о договоренности с Россией о возвращении Афанасьева и Солошенко в Украину.

Как сообщалось, Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.

73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.