Президент рассказал, сколько было попыток освободить Савченко из российской тюрьмы
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что было более 20 попыток освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко из российской тюрьмы.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Интер".
"Думаю, что было за два десятка", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, с какой попытки была освобождена Савченко из российской тюрьмы.
"Вы знаете, то кто-то из правительства заявит о том, что они готовят документы на экстрадицию или передачу для отбывания наказания... Я никогда бы Надежду не собирался принимать для отбывания наказания, поскольку этот факт означал бы признание приговора, а мы не признаем этот суд", - добавил президент Украины.
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Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.