Президент рассказал, сколько было попыток освободить Савченко из российской тюрьмы

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Интер".

"Думаю, что было за два десятка", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, с какой попытки была освобождена Савченко из российской тюрьмы.

"Вы знаете, то кто-то из правительства заявит о том, что они готовят документы на экстрадицию или передачу для отбывания наказания... Я никогда бы Надежду не собирался принимать для отбывания наказания, поскольку этот факт означал бы признание приговора, а мы не признаем этот суд", - добавил президент Украины.

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Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.