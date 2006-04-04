Непроходные партии думают, что они ”голос народа”

В сессионном зале парламента развешены плакаты «Врахуйте голос народу!».

Как передает корреспондент УНИАН, плакаты развешивают депутаты из фракции Народной партии.

Кроме того, некоторые народные депутаты, из числа политических сил, не преодолевших трехпроцентный барьер на этих выборах, принесли в сессионный зал мегафоны.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты будут рассматривать вопрос о пересчете голосов избирателей на выборах разных уровней.