Докладчик из Болгарии в ЕП затормозила получение безвизового режима для Украины - СМИ

Дискуссия по украинскому вопросу прошла в четверг в Европейском парламенте, где профильный комитет (по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел) провел предварительные слушания по вопросу безвизового режима для граждан Украины, передает "Европейская правда".

Во время этого заседания докладчик имел право объявить плановую дату представления доклада (в частности, по докладу о механизме приостановки безвизового такая дата прозвучала), однако Мария Габриэль не стала прогнозировать сроки своей работы.

Зато с ее вопросов к представителю Еврокомиссии можно сделать вывод, что Мария Габриэль не является убежденным сторонником идеи предоставления Украине безвизового режима.

В частности, депутат Европарламента заявила о миграционной угрозе со стороны граждан Украины: "Процент отказа в визах (для тех, кто путешествует из Украины) близок к 2%, в то же время мы видим немало украинских граждан, которые на нелегальных основаниях живут и работают в городах Европейского Союза. Прошу комиссию объяснить причины этого".

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К дискуссии в качестве оппонентов докладчика присоединился представитель Польши, евродепутат Михал Бони, заявив о политической важности отмены визового режима: "Очень важно поддержать безвизовый для Украины. Это будет важно для украинских людей, для восприятия (Евросоюза) – мы таким образом покажем, что поддерживаем дальнейшие реформы".

Также о политической важности отмены виз заявила представительница миссии Украины при ЕС Любовь Непоп.

По процедуре комитет не будет принимать никаких решений по украинскому вопросу ЕП до тех пор, пока докладчик не предоставит свой отчет.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.