У Лаврова заявляют, что освобождение Савченко не связано с Минскими договоренностями: "Это большой миф"

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Это большой миф, который культивируется, что дело Савченко и ее обмен на двух россиян либо соответствует, либо идет в русле, является органичной частью Минских соглашений, - отметила Захарова. - Дело Савченко не связано с Минскими договоренностями. Что касается успешной реализации "Минска-2", то рецепт здесь один: прямой диалог Киева и Донбасса".

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Как сообщал УНИАН, Голосеевский районный суд Киева 18 апреля приговорил задержанных на Донбассе Ерофеева и Александрова к 14 годам лишения свободы каждого.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об их помиловании.

25 мая состоялся обмен Ерофеева и Александрова на незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.

В тот же день Порошенко вручил Савченко орден "Золотая звезда Героя Украины". Указ о присвоении ей звания "Герой Украины" был подписан 2 марта 2015 года.