На Банковой считают, что проекты реформ должны проходить в министерствах за одну неделю

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине, первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук во время презентации Плана приоритетных действий правительства на заседании Национального совета реформ.

По словам Ковальчука, из-за чрезмерно забюрократизированного процесса согласований и межведомственного формализма, реализация предложенного Плана действий правительства будет существенно тормозиться.

«Поэтому следует немедленно ввести «зеленый коридор» для согласование реформаторских законопроектов внутри Кабинета министров, сократив сроки их рассмотрения каждым министерством с одного месяца до одной недели. Межведомственные недоразумения, если будут возникать, должны решаться на уровне вице-премьер-министров Украины и правительственных комитетов», - отметил Виталий Ковальчук.

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Также, по его словам, оценивать реформаторские достижения Кабмина должны независимые эксперты, а не чиновники.

По его словам, сейчас в Украине сложилась серьезное экспертное сообщество, способное беспристрастно и квалифицированно оценить результаты осуществления министерствами реформ.

«Предлагаю создать на площадке Национального совета реформ независимую мониторинговую экспертную группу, которая будет проводить на постоянной основе аудит состояния выполнения Плана действий правительства», – отметил Виталий Ковальчук.

Со своей стороны, по мнению Ковальчука, правительство, должна раз в месяц заслушивать результаты этого мониторинга и принимать оперативные решения для устранения проблемных вопросов. «Уверен, это будет способствовать достижению задекларированных Правительством целей», – подытожил он.

Как известно, Кабинет министров сформировал план действий Правительства на 2016 год, которой было презентовано 25 мая на заседании Национального совета реформ.