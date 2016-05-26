Вице-премьер по евроинтеграции: Будем настаивать на принятии решения по Украине до летнего перерыва

"Мы будем настаивать, чтобы решение по Украине было принято в ближайшее время, до летнего перерыва. Конечно, будут попытки различных групп снова расшатать лодку, но это значит только то, что нам и нашим коллегам в парламенте нужно будет активнее работать со странами - членами ЕС, с разными группами, направлениями, партиями, чтобы не допустить отсрочки", - рассказала главный лоббист безвизового режима с Европой в интервью NV.ua.

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Вице-премьер по евроинтеграции также отметила, Украина по-прежнему располагает поддержкой западных партнеров. Настоящие друзья, хоть и говорят об "усталости от Украины", но продолжают болеть и поддерживать ее.

"На эту усталость активно работает российская пропаганда. Это же очень легко. Мол, смотрите, вот у них то не выходит, это не выходит", - отметила Климпуш-Цинцадзе, однако подчеркнула, что и украинцы сами часто дают повод для таких оценок.

"Мы, украинцы, почему-то всегда готовы посыпать голову пеплом, нам почему-то кажется, что будет честнее, если мы скажем, что мы нехорошие, "недоброкачественные". Я убеждена, что во многом мы сильнее и лучше, чем кому-то хотелось бы", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что 74% украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС.