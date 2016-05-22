Луценко сообщил об изменениях в структуре ГПУ по расследованиям дел Майдана

Об этом он сообщил вечером 21 мая на своей странице в Facebook.

"Ликвидирую управление, которое допрашивало следователей и оперов, которые ведут дела Майдана. Через взаимное противостояние Управления спецрасследований Горбатюка вывожу из-под компетенции замгенпрокурора Столярчука. Теперь он отчитывается напрямую Генпрокурору", - написал Луценко.

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Кроме того он сообщил о передаче Сергею Горбатюкудополнительные функции процессуального руководства.

Также он сообщил, что передал первому заместителю главного военного прокурора Владимиру Жербицкому дела экономических преступлений властной организованной преступной группировки времен Януковича.