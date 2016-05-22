Луценко сообщил об изменениях в структуре ГПУ по расследованиям дел Майдана

01:56, 22 мая 2016
Политика
2314 0

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об изменениях в структуре Генеральной прокуратуры и расследовании дел Майдана и преступлений времен экс-президента Виктора Януковича.

юрий луценко / Фото УНИАН

Об этом он сообщил вечером 21 мая на своей странице в Facebook.

"Ликвидирую управление, которое допрашивало следователей и оперов, которые ведут дела Майдана. Через взаимное противостояние Управления спецрасследований Горбатюка вывожу из-под компетенции замгенпрокурора Столярчука. Теперь он отчитывается напрямую Генпрокурору", - написал Луценко.

Читайте такжеФракция БПП избрала нового председателя вместо Луценко

Кроме того он сообщил о передаче Сергею Горбатюкудополнительные функции процессуального руководства.

Также он сообщил, что передал первому заместителю главного военного прокурора Владимиру Жербицкому дела экономических преступлений властной организованной преступной группировки времен Януковича.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter