Резолюция по Крыму значит мало или вообще ничего – член совета Венето

Принятие этой резолюции было пропагандистским жестом, направленным на местных жителей и практически ничего не значит на международном уровне. Об этом заявил член совета от Демократической партии Грациано Адзалин, передает Русская служба ВВС.

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"С практической точки зрения, оно значает мало или вообще ничего. Это было решение, у которого не будет никаких последствий. За ним не последует никакой законодательной инициативы - например, акта о признании [статуса Крыма], в силу которого можно будет начать двусторонние отношения, открыть диппредставительства и так далее. Нет, ничего этого не будет. Точно так же не будет никаких последствий в плане экономики. В Италии внешная политика не входит в полномочия региона. Признать государство может только другое государство. Венето - это не государство, это лишь регион суверенного государства, Италии". – рассказал Грациано Адзалин.

"Произошло событие, которое не имеет никакой ценности. Это не только мое мнение, это объективная оценка. Это вызвало большой интерес российских СМИ, но национальные газеты Италии об этом не написали и новости", - подытожил он.

Как известно, региональный совет Венето в среду принял резолюцию о создании комитета, который будет выступать за отмену санкций против России и признание права Крыма на самоопределение.