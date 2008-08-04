Семенюк за полгода сделала 3,7% плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), по оперативным данным на 1 августа 2008 года, получил от приватизации 337 млн. грн., что составляет 3,7% годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 922 млн. 651 тыс. грн.