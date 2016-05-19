Денисенко: Переименовав Днепропетровск в Днепр, мы официально признали народное название города





Об этом 19 мая в кулуарах парламента после принятия постановления Верховной Рады о переименовании города Днепропетровска журналистам заявил его инициатор – народный депутат, член президиума политсовета партии УКРОП Андрей Денисенко.

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«Весь город и большая часть Украины давно уже называет наш город именно Днепром. Сегодня Верховная Рада пошла навстречу пожеланиям большинства жителей нашего славного города», – заявил Андрей Денисенко. Политик убежден, что для города – честь носить название самой мощной водной артерии, которая фактически дала жизнь всей стране.

По словам нардепа, имя Григория Петровского уже давно должно быть вычеркнуто из названия города и выброшено на свалку истории, ведь этот советский деятель еще несколько лет назад был признан апелляционным судом города Киева одним из организаторов голодомора 30-х годов – геноцида украинского народа. Андрей Денисенко также добавил, что следующим этапом декоммунизации должно стать переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, ведь именно на территориях вокруг Днепра, Марганца и Никополя некогда располагалось большинство казацких Сечей.