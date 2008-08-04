Ющенко рассказал, что означает его личное присутствие в Черновцах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Черновцах принял участие в торжественных проводах около 800 пострадавших от стихийного бедствия детей на оздоровление и отдых в международный детский центр «Артек».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент выступил на центральной площади г. Черновцов, где собрались дети, которые отбывают на отдых, а также их родители.

В.ЮЩЕНКО проинформировал присутствующих о последствиях наводнения в Западной Украине, а также о мерах, которые принимаются властями всех уровней для их преодоления и помощи пострадавшим.

«Мое личное присутствие здесь является свидетельством единенья всей украинской нации, направленного на преодоление в ближайшие месяцы страшных последствий стихийного бедствия. Нет препятствий, которые объединенная украинская нация не смогла бы преодолеть», - убежден Президент.

В.ЮЩЕНКО пожелал детям из пострадавших регионов счастья и здоровья.