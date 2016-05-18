СМИ: Нуланд привезла в Москву новые предложения по доступу ОБСЕ на Донбассе

Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь посольства США Уилл Стивенс.

«Новое предложение Нуланд касается ситуации в Украине, в частности допуска наблюдателей ОБСЕ в восточные районы страны. ОБСЕ должна принимать непосредственное участие в подготовке к выборам, которые должны пройти на Донбассе. США неоднократно выражали озабоченность тем, что представители ОБСЕ сейчас крайне ограничены в своих действиях на востоке Украины. Иногда они даже подвергаются обстрелу. Этого не должно происходить», - рассказал дипломат.

Читайте такжеНуланд: США будут работать параллельно с "нормандской четверкой", чтобы ускорить выполнение "Минска-2"

По словам Стивенса, представители российских властей позитивно восприняли американскую инициативу. От дальнейших комментариев на этот счет собеседник отказался.

Визит Нуланд в Москву проходил с 17 по 18 мая. В первый день она встречалась с помощником президента России Владиславом Сурковым, во второй - с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что встреча Нуланд с Сурковым была консультативной и «не должна была принести результатов».