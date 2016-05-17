Договоренностей между фракциями о создании ВСК по политической коррупции нет – Грынив

Об этом рассказал лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив, сообщает пресс-служба БПП.

«Для создания ВСК нужен консенсус всего парламента, но пока такого консенсуса нет, и нужно искать выход из этой ситуации», – сказал Грынив.

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Он также обратил внимание на то, что нужно на этой неделе сконцентрировать внимание на принятии законов относительно сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Нужно сконцентрировать дисциплину и явку, чтобы проголосовать за те законы, которые вы называете МВФ. Это не совсем «законы МВФ» - это продолжение сотрудничества между правительством и миссией МВФ, и поэтому эти важные законы, надеемся, будут проголосованы на этой неделе», – добавил Грынив.