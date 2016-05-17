Договоренностей между фракциями о создании ВСК по политической коррупции нет – Грынив
Договоренностей между фракциями Верховной Рады о создании в ней временной следственной комиссии по вопросам расследования политической коррупции на сегодня нет.
Об этом рассказал лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив, сообщает пресс-служба БПП.
«Для создания ВСК нужен консенсус всего парламента, но пока такого консенсуса нет, и нужно искать выход из этой ситуации», – сказал Грынив.
Читайте такжеФракция БПП готова поддержать создание ВСК по расследованию политической коррупции - Кононенко
Он также обратил внимание на то, что нужно на этой неделе сконцентрировать внимание на принятии законов относительно сотрудничества с Международным валютным фондом.
«Нужно сконцентрировать дисциплину и явку, чтобы проголосовать за те законы, которые вы называете МВФ. Это не совсем «законы МВФ» - это продолжение сотрудничества между правительством и миссией МВФ, и поэтому эти важные законы, надеемся, будут проголосованы на этой неделе», – добавил Грынив.