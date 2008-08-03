Винскому не хватает денег - он готов дергать из Евро-2012

Министерство транспорта и связи Украины оценивает ущерб своей отрасли от наводнения в 1,650 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ на внеочередном заседании правительства.

«На данный момент мы оцениваем ущерб приблизительно в 1,650 млрд. грн., но эта цифра постоянно увеличивается по мере того, как спадает вода и проходят обследования поврежденных объектов», - сказал И.ВИНСКИЙ.

В частности, по его словам, ущерб, нанесенный автодорожному хозяйству, составляет 1,19 млрд. грн. В связи с этим И.ВИНСКИЙ предложил правительству в сентябре при рассмотрении изменений в бюджет на 2008 год предпринять попытку переубедить депутатов в необходимости предоставления предприятию «Укравтодор» государственных гарантий на сумму 24,3 млрд. грн. для привлечения кредитов.

«Если это решение не будет принято, то тогда придется снимать средства с других статей, в том числе и с Евро-2012, что будет иметь в будущем определенные последствия», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада при принятии изменений в бюджет на 2008 год исключила предложение правительства о предоставлении государственных гарантий «Укравтодору» в размере 24,3 млрд. грн. для привлечения кредитов на восстановление инфраструктуры.