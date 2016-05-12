Аваков: МВД выполнило все условия для получения Украиной безвизового режима с ЕС

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook, комментируя итоги встречи с еврокомиссаром по вопросам гражданства, внутренних дел и миграции Димитрисом Аврамопулосом.

"Встретился с еврокомиссаром Димитрисом Аврамопулосом: МВД выполнило все условия для получения Украиной безвизового режима с ЕС!" - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая Аврамопулос прибудет в Киев с визитом, во время которого запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, министром юстиции Павлом Петренко, министром внутренних дел Аваковым и руководителями новосозданных антикоррупционных органов (НАБУ, НАПК, САП), а также председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Кроме того, еврокомиссар встретится с представителями гражданского общества.