Симоненко хочет видеть Шандру за решеткой

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРУ необходимо не просто отправить в отставку, но и привлечь к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я считаю, что ШАНДРУ не только нужно снять с должности, а еще привлечь к уголовной ответственности», - сказал он.

П.СИМОНЕНКО отметил, что именно глава МЧС виноват в отсутствии прогноза непогоды, приведшей к стихийному бедствию.

«Министр покинул страну, по сути дела, без конкретных решений, конкретных действий, и таким образом он также несет ответственность за произошедшую трагедию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, П.СИМОНЕНКО сегодня, 31 июля, с трибуны парламента заявил, что фракция КПУ предлагает ВР безотлагательно рассмотреть вопрос о выражении недоверия министру по вопросам чрезвычайных ситуаций В.ШАНДРЕ из-за неудовлетворительной работы по ликвидации следствий стихийного бедствия в 6 областях.

В.ШАНДРА считает это предложение П.СИМОНЕНКО не больше, чем эмоциональным заявлением.