"Панамский архив": офшорная компания сына Ефремова занимается поставкой угля в Россию

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на Offshore leaks, передает Украинская правда.

С 1999 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована оффшорная компания Darcel Trading Limited, единственным бенефициаром которой значится сын Ефремова - Игорь.

Согласно данным российских открытых ресурсов, эта компания через российских посредников занимается поставкой каменного угля.

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В российском реестре судебных решений есть несколько решений по делу, когда один из таких посредников - местная фирма "Ровер" - судится с таможней по делу о поставках угля оффшорной компанией сына Ефремова.

Как сообщал УНИАН, разоблачитель, передавший журналистам "панамский архив", заявил, что не работает на какое-либо государство или спецслужбу. Он потребовал от властей различных стран принять законы об обязательной публикации данных коммерческих компаний, включая информацию о настоящих конечных бенефециарах.