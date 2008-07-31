ВР утвердила указ Президента о зонах чрезвычайной экологической ситуации

Верховная Рада объявила отдельные территории 6 областей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 439 народных депутатов из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, своим решением парламент утвердил Указ Президента Украины "Об объявлении отдельных территорий Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей зонами чрезвычайной экологической ситуации".

Согласно Указу, отдельные местности объявляются на срок 90 дней зонами чрезвычайной экологической ситуации. При этом Кабмину поручено обеспечить выделение дополнительных финансовых и других материальных ресурсов, достаточных для нормализации экологического состояния и возмещения нанесенного стихийным бедствием ущерба и решить в установленном порядке вопрос размещения соответствующего дополнительного государственного заказа на поставку необходимой продукции. Правительство также должно установить жесткий контроль за целевым использованием финансовых и материальных ресурсов, которые выделяются для выполнения работ по нормализации ситуации в зонах чрезвычайной экологической ситуации.

Кроме того, вместе с областными государственными администрациями 6 областей Кабмин должен обеспечить в сжатые сроки ликвидацию последствий стихийного бедствия, в том числе проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления, строительства жилых домов, восстановления транспортной сети, мостов, линий связи, систем энерго-, газо- и водоснабжения, других систем жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, сельскохозяйственных угодий и организовать проведение в полном объеме и в определенные сроки противопаводковых работ. На правительство также возложена обязанность обеспечить население продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости, медицинской помощью и медикаментами, организовать расселение граждан, жилье которых пострадало от стихийного бедствия, до приведения жилья в пригодное для проживания состояние.

Указом также предусмотрено предложить органам местного самоуправления Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей выделить дополнительные финансовые и другие материальные ресурсы для преодоления последствий стихийного бедствия и предусмотреть во время утверждения местных бюджетов на 2009 год средства, необходимые для финансирования противопаводковых и противооползневых мер, отселения граждан из опасных территорий, выполнения других мероприятий на территориях, пострадавших от стихийного бедствия. При этом Министерство внутренних дел Украины вместе с соответствующими местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления должны обеспечить усиленную охрану общественного порядка, строгое соблюдение законодательства по защите личных и имущественных прав граждан, охрану их жизни и здоровья, а также охрану и сохранность имущества предприятий, учреждений и организаций в зонах чрезвычайной экологической ситуации.