У Симоненко есть «медицинский» вопрос к Ющенко

Фракция Коммунистической партии будет рассматривать любые изменения в бюджет, исходя только из национальных интересов народа Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом заявил лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО на пресс-конференции в Чернигове.

“Мы, фракция коммунистов, будем очень внимательно и принципиально подходить к предложенным бюджетным изменениям. Мы поддержим финансирование всех социальных программ, предоставления дополнительных средств, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия на Западной Украине, на развитие отечественного производства, машиностроения, аграрного фонда”, - заявил П.СИМОНЕНКО.

При этом он заверил, что КПУ не поддержит те изменения в бюджет, которые касаются значительного сокращения бюджетных средств на финансирование медицинской отрасли.

“Пусть Президент объяснит народу, на каком основании состоялось коварное снятие 113 миллионов гривен с (программы) финансирования развития Медицинской академии наук. Мягко говоря, вызывает удивление непропорциональное выделение 160 миллионов гривен на лечение больных туберкулезом и 200 млн. гривен на “оздоровление” чиновников?!”, - сказал П.СИМОНЕНКО.