Социалисты снова пришли под окна Тимошенко

Социалисты требуют от Кабинета министров немедленного принятия государственной программы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким требованием в настоящее время проходит акция протеста сторонников Соцпартии Украины перед зданием правительства.

Социалисты также утверждают, что в результате бюджетных игр, которые ведут между собой все ветви исполнительной власти, привели к тому, что люди, пострадавшие в результате наводнения в Западной Украине, остались без реальной помощи.

По оценкам правоохранительных органов, в акции протеста принимают участие около полутора тысяч человек.