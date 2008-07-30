Как политики реагируют на стихию в Западной Украине - эксперты

Стихия в Западной Украине испытывает на прочность не только тех, кто противостоит ей в буквальном понимании слова - местных жителей и спасателей - она становится своеобразным экзаменом и для власти. Адекватна ли реакция политиков, способны ли они мобилизироваться, взять ответственность на себя, не ища крайних, хватит ли у них мудрости хоть на время беды забыть о дрязгах? Об этом мы спросили экспертов...

Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина:

Когда речь идет о борьбе власти с последствиями стихии, то можно говорить лишь о работе правительства – весь груз упал именно на его плечи. В то же время секретариат Президента обвинил Юлию Тимошенко в том, что она не принимала участия в праздновании 1020-й годовщины крещения Руси. А затем начал обвинять ее в недостаточно эффективных действиях относительно борьбы со стихией. Стоит отметить, что правительство, да и вообще вся исполнительная система власти очутились в очень сложной ситуации. Так невнесение изменений в бюджет делает работу по компенсации убытков от наводнения просто нереальной. Всего нужно дополнительно свыше трех миллиардов.

Учитывая обстоятельства, думаю, что Президент мог бы уйти в отпуск только после того, как последний пострадавший от наводнения получит компенсацию и в западных областях наступит покой. Считаю, его отпуск абсолютно неуместен.

Тарас Березовец, директор PR-группы «Политтех»:

Визиты в пострадавшие регионы, встречи с людьми Юлии Тимошенко на местах я бы сравнил с тем как молниеносно к своему первому президентству взошел Владимир Путин. Хотя в данном случае аналогии не всегда уместны, Тимошенко действует не как какой-то другой политик, а так как должна действовать именно Тимошенко. Вместо этого ошеломляющим для пострадавших людей было решение Президента отправиться в отпуск. Непонятно, правда, как Ющенко будет руководить чрезвычайными операциями по спасению людей с крымских пляжей, за сотни километров от человеческой трагедии.

Сергей Таран, председатель правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір":

Президент должен был бы очень четко заявить о видении вместе с правительством общего согласованного бюджета, чтобы на сессии опять не предлагались два законопроекта бюджета. Конечно, на Викторе Ющенко сейчас лежит важная работа с депутатами, за которых он несет персональную политическую ответственность. Они должны прибыть в Киев на сессию Рады. Это, в первую очередь, касается блока «Наша Украина – Народная самооборона», где существуют очень разные взгляды как на работу правительства, так и относительно бюджетного процесса. Поэтому, думаю, что это именно те направления, где бы Президент мог поработать интенсивнее.

Может случиться так, что сессия будет собрана, но будет ли работа результативной – это большой вопрос. Ведь необходимо большинство, причем со стороны демократической коалиции. Это было бы свидетельством дееспособности коалиции. А для этого необходима общая позиция Правительства и Президента.

Не исключено, что изменения будут приняты неполным составом демократической коалиции. Когда на сессию соберется три фракции -БЮТ, НУ-НС и КПУ- и бюджетные изменения примут БЮТ, коммунисты и часть НУ-НС, то это будет результат, свидетельствующий об уровне дееспособности коалиции. Это тот момент, где Виктор Ющенко должен был бы работать, чтобы демкоалиция подтвердила свою политическую способность принимать решения.

В то же время, я не вижу большой интриги в том, что во время бюджетного процесса Президент отбыл в отпуск. Хотя мне кажется, что сейчас просто не время для отпуска, когда на территории половины страны фактически объявлено чрезвычайное положение.