Ющенко наградил орденами глав трех украинских Церквей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил глав трех украинских Церквей орденами Ярослава Мудрого.

Как сообщается в размещенных сегодня на сайте главы государства указах от 22 июля, в частности, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-України ФИЛАРЕТ (Михаил ДЕНИСЕНКО) награжден орденом князя Ярослава Мудрого І степени за выдающийся личный вклад в утверждение духовности, гуманизма и милосердия, многолетнюю плодотворную церковную деятельность и по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси.

Также орденом князя Ярослава Мудрого І степени за выдающийся личный вклад в утверждение духовности, гуманизма и милосердия, многолетнюю плодотворную церковную деятельность и по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси награжден предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР (Виктор САБОДАН).

Орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины МЕФОДИЙ (Валерий КУДРЯКОВ) - за выдающийся личный вклад в утверждение духовности, гуманизма и милосердия, многолетнюю плодотворную церковную деятельность и по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси.