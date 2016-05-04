"Вышеградская четверка" окажет полную поддержку безвизовому режиму Украины с ЕС - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что после прибытия в Киев сразу же отправится на встречу с президентом Петром Порошенко для доклада.

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"Вышеградская четверка планирует разработать спецформат взаимодействия со странами, которые имеют соглашения об ассоциации", - заявил Климкин.

По словам министра, «Вышеградская четверка» оказывает и будет оказывать полную поддержку безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом.

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«Это очень по-соседски», - заметил Климкин.