В БЮТ считают, что Ющенко не имел права уходить в отпуск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет права отдыхать во время трагедии в государстве.

Так мнение высказал народный депутат от БЮТ Виктор УКОЛОВ в своем комментарии, переданном УНИАН.

В частности, подчеркнул он, руководители государства не могут идти в отпуск в то время, когда в стране происходит трагедия общенационального масштаба. Именно такой трагедией является для Украины наводнение в Западной Украине, о чем свидетельствует и созыв в связи с этим Совета национальной безопасности и обороны, и объявление им чрезвычайного состояния в шести областях, отметил В.УКОЛОВ.

Поэтому, по словам депутата, кажется крайне нелогичным и даже аморальным, когда Президент, который возглавляет СНБО, в разгар спасательных и восстановительных работ в Западной Украине отбывает на отдых в Крым.

В.УКОЛОВ также отметил, что многие его коллеги, народные депутаты, поехали в западные области, чтобы хоть как-то помочь людям. “Мы придем на внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы увеличить расходы госбюджета на преодоление стихии”, - сказал он.

В целом, по словам депутата, “в цивилизованных странах, когда население целого региона переживает такие драматические события, президенты не только не едут на отдых, но даже возвращаются из зарубежных командировок, чтобы быть вместе со страной, со своим народом”. “Досадно, что Виктор ЮЩЕНКО будет находиться во время общенациональной трагедии не в Западной Украине, благодаря почти единодушной поддержке которой он стал Президентом, а в Крыму”, - сказал В.УКОЛОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины вечером 28 июля отбыл в Автономную Республику Крым, где проведет часть ежегодного отпуска.

Вместе с тем, по данным пресс-службы Президента, находясь в Крыму, глава государства будет перерывать отпуск, чтобы провести ряд рабочих поездок и встреч.