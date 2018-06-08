Неделя в цифрах

1 украинский военнослужащий погиб, 7 получили ранения за сутки с момента так называемого «пасхального перемирия». Несмотря на договоренности о соблюдении режима полной тишины в зоне АТО, боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции украинских военных 27 раз.

1 бывший завод в Симферополе самопровозглашенные оккупационные «власти» Симферополя передали под «киностудию» скандально известному российскому актеру Михаилу Пореченкову, который объявлен в Украине персоной нон-грата, сообщают российские СМИ.

2,5% роста промышленного производства в Украине по итогам первого полугодия 2016 года прогнозирует Министерство экономического развития и торговли Украины, сообщают в ведомстве. По итогам первого квартала 2016 года рост промпроизводства составил 3,7%.

3 месяца, минимум, необходимы Европейскому парламенту для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Еврокомиссии о предоставлении Украине безвизового режима.

3 года и 3 месяца колонии российский суд присудил бывшему директору «Тихоокеанской мотостроительной компании» (ТМК) Игорю Нестеренко по делу о хищении более 100 млн рублей в ходе строительства российского космодрома «Восточный», сообщают иностранные СМИ. Всего в связи с нарушениями строительства космодрома возбуждено 6 уголовных дел.

4 батальона численностью 4 000 человек планирует разместить Североатлантический альянс на восточных границах НАТО в Европе, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники.

5 групп риска находятся в «черном списке» получателей соцвыплат, сообщают в Министерстве финансов Украины. Первая – по утерянным паспортам, вторая – получатели, у которых отсутствуют, подозрительны или отменены идентификационные коды, третья и четвертая касаются выплат внутренне-перемещенным лицам, пятая – получатели субсидий. По информации ведомства, около 60 млрд гривен из государственного бюджета могут идти на незаконные социальные выплаты.

14 человекполучили ранения и 1 погиб в результате взрыва возле управления полиции в городе Газиантеп на юге Турции, сообщают иностранные СМИ. Взорвалась бомба, заложенная в автомобиле.

22 объекта Военно-морских сил Украины планируют восстановить в Министерстве обороны Украины, сообщают в ведомстве. В 2016 году на эти цели предусмотрено выделение около 70 000 000 гривен.

24 полицейскихполучили ранения во Франции в ходе протестов против изменения трудового законодательства, арестованы более 100 протестующих, сообщают иностранные СМИ.

30 лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС. В результате самой масштабной техногенной катастрофы за все время использования атомной энергетики, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Из пострадавших районов эвакуировали 116 000 человек, еще 230 000 были переселены из зараженной зоны.

34 фильма и сериала, произведенных физическими и юридическими лицами Российской Федерации, попали под запрет в Украине, сообщают в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

40% сотрудников аппарата Министерства обороны Украины не смогли пройти проверку на детекторе лжи, сообщают в ведомстве. По словам профильного министра, те, кто не прошел «полиграф», будут уволены.

45,5% украинцев высказываются за лишение гражданства тех, кто поддержал российскую агрессию, аннексию Крыма, сепаратистские движения на востоке и юге Украины, говорится в результатах опроса, проведенного Центром Разумкова. Кроме того, 42,3% украинцев не поддерживают амнистию участников сепаратистских движений, даже если они не совершали тяжких преступлений.

75 электромобилейкупили украинцы в первом квартале 2016 года, сообщают в «Укравтопроме». Кроме того, с начала года было продано 7 058 автомобилей с бензиновыми двигателями и 4 199 с дизельными. Еще 912 единиц в общем объеме украинского рынка занимают авто, на которых установлено газобаллонное оборудование.

115 украинцевостаются заложниками боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Еще 12 украинцев, в их числе Надежда Савченко, содержатся в тюрьмах РФ.

200 человек погиблиза 6 дней в результате бомбардировок и обстрелов в Алеппо в Сирии, сообщают иностранные СМИ. Две трети жертв – со стороны оппозиции. Несколько авиаударов по больнице в подконтрольном сирийской оппозиции районе Алеппо унесли жизни как минимум 27 человек. Среди них не менее 3 врачей благотворительной организации «Врачи без границ».

247 польских банков – 17 коммерческих и 230 кооперативных – стали жертвами хакерских атак, сообщают иностранные СМИ. О финансовых потерях в результате этих атак не сообщается.

2 818украинских военнослужащих погибли, начиная с 2014 года, из них 88 – за три месяца 2016 года, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины. По информации помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам, общая численность пострадавших в зоне конфликта составляет более 30 700 человек, в том числе, 9 333 – погибших.

3 000 правоохранителей, в том числе, 400 бойцов Национальной гвардии Украины, заняты охраной правопорядка в Одессе во время майских мероприятий, сообщают в Службе безопасности Украины.

6 879 гривен за тысячу кубометров газа составила единая цена для населения Украины по решению Кабинета министров. С повышением цен на газ на 60% увеличится и стоимость тепловой энергии. Кроме того, Кабмин снизил норму потребления газа в отопительный период с 7 кубометров на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц до 5,5 кубометров.

12 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины примут участие в 10 многонациональных военных учениях в 2016 году, сообщают в Министерстве обороны Украины. Учения пройдут не только в Украине, но и в Румынии, Литве, Боснии и Герцоговине, Польше.

34 000 человекнасчитывает военная группировка Российской Федерации на оккупированной части Донбасса, заявил заместитель министра – руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

111 480 минно-взрывных устройствбыло обезврежено военными саперами в зоне АТО с начала проведения антитеррористической операции, сообщают в Министерстве обороны Украины.

130 000 новых случаев онкологических заболеваний среди взрослого населения Украины ежегодно фиксируют онкологи, сообщают в Национальном институте рака. Наивысшая смертность от онкологических заболеваний в Запорожской, Кировоградской и Сумской областях.

3 400 000 000 долларовможет быть выделено США для размещения военных частей в странах Восточной Европы для противодействия российской агрессии, сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на то, что этот вопрос широко обсуждается в Комитете по вооруженным силам, постоянно действующем при палате представителей США.

19 000 000 000 гривен на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения планирует направить Кабинет министров Украины в 2016 году, сообщают в ведомстве.

27 000 000 000 гривенсоставляет общий объем задолженности всех потребителей электроэнергии с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщают в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

53 600 000 000 долларов Украина потратила с 2005 по 2015 годы на субсидирование газа для населения, сообщают в Национальной акционерной кампании «Нафтогаз Украины». В том числе, 20,2 млрд долларов денежных и 33,4 млрд долларов неденежных субсидий.

Маргарита Андреева