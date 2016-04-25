С 2014 года погибли почти 3 тысячи украинских военных и больше сотни правоохранителей

Об этом стало известно из ответа на запрос пользователя "Доступу до правди". Согласно информации Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), в 2013 году погибли 7 военнослужащих, в 2014 году – 1600, в 2015 году – 1,130, за три месяца этого года – 88 человек.

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Относительно погибших среди сотрудников органов внутренних дел, то в 2013 погибло 23 человека, в 2014 году – 77, в 2015 году – 42, за три месяца этого года – 1 человек.

Также в ГПУ отметили, что формирование официальной отчетности началось с 1 января 2013 года.

Кроме этого, в ГПУ сообщили, что в действующей отчетности органов прокуратуры не предусмотрено выделение сведений о количестве погибших военнообязанных лиц и причине их смерти (боевая, небойова, самоубийство, несчастный случай, неуставные отношения).

Информация была предоставлена согласно отчетности по форме "Единый отчет об уголовных правонарушениях".

Как ранее сообщалось, боевые потери Вооруженных сил Украины в АТО в 2014 году составили 1194 военных, в 2015 году – 756, в этом году – 32. Вместе с тем, небоевые потери Вооруженных сил составили в 2014 году 249 человек, в 2015 году – 465, в этом году – 50.

С 2012 года погибли 34 военнослужащих СБУ, из них 7 – в результате боевых действий.