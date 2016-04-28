45% украинцев - за прекращение экономических связей с "ДНР" и "ЛНР" - опрос

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах опроса, проведенного Центром Разумкова.

Согласно опросу, относительное большинство населения Украины поддерживает прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями «ДНР» и «ЛНР» (включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т. д) до полного установления Украиной контроля над этими территориями (45,9%) и лишение гражданства граждан Украины, которые поддержали российскую агрессию против Украины, аннексию Крыма, сепаратистские движения на востоке и юге (45,5%).

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Не поддерживают эти идеи около трети опрошенных (33,3% и 34% соответственно).

При этом эти идеи поддерживает абсолютное большинство опрошенных в центральном и западном регионах Украины и не поддерживает абсолютное или относительное большинство в остальных регионах.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 25 по 30 марта. Опрошены 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.