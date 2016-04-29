ВСУ в этом году примут участие в 10 многонациональных учениях: отработают противодействие гибридным угрозам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Алексей Чернобай.

По его словам, из этих запланированных учений 4 пройдут на территории Украины, остальные - за ее пределами, в частности, в Румынии, Литве, Боснии и Герцеговине, Польше.

Как отметил Чернобай, по предварительным расчетам, к учениям будет привлечено более 12,5 тысяч украинских военнослужащих.

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Представитель Минобороны отметил, что международные учения “Анаконда-2016”, которые состоятся в Польше, будут самыми масштабными в этом году в Европе, поскольку в них примут участие более 27 тыс. военнослужащих из разных стран.

Главной задачей учений будет противодействие традиционным и гибридным военным угрозам.

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Также Чернобай сообщил, что на этой неделе с Министерством обороны заключили контракт о военной службе более 500 граждан и в ближайшее время будут подписаны договоры еще с более 2 тыс. чел., которые прошли отбор. Всего, как отметил представитель Минобороны, с начала года контракт на прохождение военной службы заключили свыше 23,5 тыс. чел.