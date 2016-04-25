В Украине запретили еще более 30 российских фильмов (список)

Об этом сообщили в пресс-службе Госкино Украины.

Как отметил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, новая редакция ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии" предусматривает запрет на трансляцию по телевидению российских фильмов, не только произведенных, но и впервые обнародованных после 1 января 2016 года.

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В частности, отменяется государственная регистрация и признаются недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы:

1) Последний из Магикян (13-40 сер.), реж. Гигинеишвили Г.;

2) Родители, реж. Жигалкин А.;

4) Дом спящих красавиц, реж. Комаров С.

5) Белка и Стрелка. Озорная семейка (2 сезон, 17-34 С.), реж. Рубецький А., Шабанова Е., Федулов К.;

6) Все сокровища мира, реж. Ефремов А.;

8) Виолетта из Атамановки, реж. Мазор Л.;

9) Два отца два сына 2 (21-40 С.), реж. Новикова Г.;

10) Жена по совместительству, реж. Записов А.;

11) Женщины на грани (1-26 сер.), реж. Ким М;

12) Замок на песке, реж. Снисаренко П.;

13) Слишком красивая жена, реж. Мезенцев С.;

14) Золотая невеста, реж. Шипулина А., Павлючик Г.;

15) Исцеление, реж. Просвирин Г;.

16) Мама, я женюсь, реж. Степин П.;

17) Манекенщица, реж. Николаева Е.;

18) Марсель (Неслучайная встреча), реж. Китаев И.;

19) Мой белый и пушистый, реж. Демченко Н.;

20) Не отпускай меня, реж. Сорокин Д.;

21) Ненавижу и люблю, реж. Якубовский Г.;

22) Некрасивая любовь, реж. Ангелина К.;

23) Новогодний рейс, реж. Джорджадзе Н.;

24) Однажды и навсегда, реж. Насибулин А.;

25) Пятый этаж без лифта, Краснов С.;

26) Переезд, реж. Кечаев И.;

27) Верни меня, реж. Ефремов А.;

28) Сила любви, реж. Гиргель С.;

29) Сын, реж. Росс В.;

30) Старшая дочь, реж. Киреева Г.;

31) Хорошие руки, реж. Кузьменко Ю.;

32) Крестный, реж. Алпатов Т.;

33) Цена любви, реж. Хван О.;

34) Ищу попутчика, реж. Эленский Д.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О кинематографии"относительно фильмов государства-агрессора.

Верховная Рада приняла данный закон 29 марта.

Законом распространяется норма о запрете трансляции фильмов, произведенных в государстве-агрессоре и не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, на фильмы, произведенные и впервые продемонстрированы после 1 января 2014 года.