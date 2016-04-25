В Украине запретили еще более 30 российских фильмов (список)
Государственное агентство Украины по вопросам кино отменяет государственную регистрацию 34 фильмов и сериалов, произведенных физическими и юридическими лицами России.
Об этом сообщили в пресс-службе Госкино Украины.
Как отметил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, новая редакция ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии" предусматривает запрет на трансляцию по телевидению российских фильмов, не только произведенных, но и впервые обнародованных после 1 января 2016 года.
Читайте такжеОБСЕ отреагировала на запрет российских фильмов в Украине
В частности, отменяется государственная регистрация и признаются недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы:
1) Последний из Магикян (13-40 сер.), реж. Гигинеишвили Г.;
2) Родители, реж. Жигалкин А.;
4) Дом спящих красавиц, реж. Комаров С.
5) Белка и Стрелка. Озорная семейка (2 сезон, 17-34 С.), реж. Рубецький А., Шабанова Е., Федулов К.;
6) Все сокровища мира, реж. Ефремов А.;
8) Виолетта из Атамановки, реж. Мазор Л.;
9) Два отца два сына 2 (21-40 С.), реж. Новикова Г.;
10) Жена по совместительству, реж. Записов А.;
11) Женщины на грани (1-26 сер.), реж. Ким М;
12) Замок на песке, реж. Снисаренко П.;
13) Слишком красивая жена, реж. Мезенцев С.;
14) Золотая невеста, реж. Шипулина А., Павлючик Г.;
15) Исцеление, реж. Просвирин Г;.
16) Мама, я женюсь, реж. Степин П.;
17) Манекенщица, реж. Николаева Е.;
18) Марсель (Неслучайная встреча), реж. Китаев И.;
19) Мой белый и пушистый, реж. Демченко Н.;
20) Не отпускай меня, реж. Сорокин Д.;
21) Ненавижу и люблю, реж. Якубовский Г.;
22) Некрасивая любовь, реж. Ангелина К.;
23) Новогодний рейс, реж. Джорджадзе Н.;
24) Однажды и навсегда, реж. Насибулин А.;
25) Пятый этаж без лифта, Краснов С.;
26) Переезд, реж. Кечаев И.;
27) Верни меня, реж. Ефремов А.;
28) Сила любви, реж. Гиргель С.;
29) Сын, реж. Росс В.;
30) Старшая дочь, реж. Киреева Г.;
31) Хорошие руки, реж. Кузьменко Ю.;
32) Крестный, реж. Алпатов Т.;
33) Цена любви, реж. Хван О.;
34) Ищу попутчика, реж. Эленский Д.
Читайте также"Война с культурой": В МИД РФ отреагировали на запрет российских фильмов в Украине
Как сообщал УНИАН, 21 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О кинематографии"относительно фильмов государства-агрессора.
Верховная Рада приняла данный закон 29 марта.
Законом распространяется норма о запрете трансляции фильмов, произведенных в государстве-агрессоре и не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, на фильмы, произведенные и впервые продемонстрированы после 1 января 2014 года.