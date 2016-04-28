Более 40% украинцев не поддерживают амнистию участников сепаратистских движений - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Центром Разумкова.

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Согласно данным опроса, относительное большинство опрошенных не поддерживает амнистию всех участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений (42,3%), поддерживают такую идею 31,2% респондентов, остальные не смогли определиться с ответом на вопрос.

«Не поддерживает такую идею абсолютное большинство жителей Западного региона и относительное большинство жителей Центрального региона. Поддерживает такую идею относительное большинство опрошенных на Юге и Донбассе. В Восточном регионе доли респондентов, которые поддерживают (36,7%) и не поддерживают (36,5%) эту идею, статистически значимо не отличаются», - говорится в сообщении.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 25 по 30 марта 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная, с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.