Акции протеста во Франции: Ранены 24 полицейских, арестованы более 100 демонстрантов

Более 100 протестующих были арестованы, передает русская служба ВВС.

Самые ожесточенные столкновения стражей порядка с демонстрантами произошли в Париже.

Трое полицейских получили серьезные травмы, один - в критическом состоянии, рассказал министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.

Он призвал организаторов протестов осудить "выходки горстки хулиганов".

В четверг на улицы Парижа и других крупных городов – Нанта, Лиона, Марселя, Тулузы – вышли десятки тысяч манифестантов. Некоторые жгли шины и бросали в полицию камни и бутылки.

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Законопроект, который будет рассматриваться во французском парламенте на следующей неделе, предусматривает сокращение мер защиты от увольнения.

Это попытка мотивировать бизнес нанимать больше работников. По мнению законодателей, такой шаг поможет бороться с хронической безработицей.

Противники закона говорят, что он позволит работодателям пренебрегать правами работника на достойную оплату, сверхурочные и отдых.

Протесты в крупных городах Франции стали продолжением серии манифестаций, начавшихся два месяца назад.

Очередные акции намечены на 1 мая.

Напомним, во французских городах 28 апреля возобновились массовые акции протеста профсоюзных работников и студентов против запланированной реформы трудового законодательства. Они привели к осложнениям в работе транспорта и отмены рейсов в аэропорту Орли к югу от Парижа.