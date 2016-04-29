Акции протеста во Франции: Ранены 24 полицейских, арестованы более 100 демонстрантов

09:48, 29 апреля 2016
Мир
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Во Франции 24 полицейских получили ранения в ходе протестов против изменения трудового законодательства.

Протесты профсоюзов рабочих и студентов в Марселе
Протесты профсоюзов рабочих и студентов в Марселе /  © REUTERS
Протестующие в Марселе
Протестующие в Марселе /  © REUTERS
Студенты во время протестных акций в Марселе
Студенты во время протестных акций в Марселе /  © REUTERS
Протестующие в Марселе
Протестующие в Марселе /  © REUTERS
Протесты профсоюзов рабочих и студентов в Лионе
Протесты профсоюзов рабочих и студентов в Лионе /  © REUTERS
Протестные акции против трудовой реформы в Лионе
Протестные акции против трудовой реформы в Лионе /  © REUTERS
Уличные актеры в ходе протестных акций в Париже
Уличные актеры в ходе протестных акций в Париже /  © REUTERS
Фотограф убегает от горящей машины в ходе протестов в Нанте
Фотограф убегает от горящей машины в ходе протестов в Нанте /  © REUTERS
В Нанте в ход пошел слезоточивый газ
В Нанте в ход пошел слезоточивый газ /  © REUTERS
Протесты в Нанте
Протесты в Нанте /  © REUTERS
Полиция задерживает протестующего в Нанте
Полиция задерживает протестующего в Нанте /  © REUTERS
Задержание участника акции в Нанте
Задержание участника акции в Нанте /  © REUTERS
Столкновения между полицией и протестующими в Лионе
Столкновения между полицией и протестующими в Лионе /  © REUTERS
Задержание протестующих в Лионе
Задержание протестующих в Лионе /  © REUTERS
Полиция в ходе протестов в Париже
Полиция в ходе протестов в Париже /  © REUTERS
Акции протестов против трудовой реформы в Париже
Акции протестов против трудовой реформы в Париже /  © REUTERS
Протесты в Париже
Протесты в Париже /  © REUTERS
Протестующие в Париже
Протестующие в Париже /  © REUTERS

Более 100 протестующих были арестованы, передает русская служба ВВС.

Самые ожесточенные столкновения стражей порядка с демонстрантами произошли в Париже.

Трое полицейских получили серьезные травмы, один - в критическом состоянии, рассказал министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.

Он призвал организаторов протестов осудить "выходки горстки хулиганов".

В четверг на улицы Парижа и других крупных городов – Нанта, Лиона, Марселя, Тулузы – вышли десятки тысяч манифестантов. Некоторые жгли шины и бросали в полицию камни и бутылки.

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Законопроект, который будет рассматриваться во французском парламенте на следующей неделе, предусматривает сокращение мер защиты от увольнения.

Это попытка мотивировать бизнес нанимать больше работников. По мнению законодателей, такой шаг поможет бороться с хронической безработицей.

Противники закона говорят, что он позволит работодателям пренебрегать правами работника на достойную оплату, сверхурочные и отдых.

Протесты в крупных городах Франции стали продолжением серии манифестаций, начавшихся два месяца назад.

Очередные акции намечены на 1 мая.

Напомним, во французских городах 28 апреля возобновились массовые акции протеста профсоюзных работников и студентов против запланированной реформы трудового законодательства. Они привели к осложнениям в работе транспорта и отмены рейсов в аэропорту Орли к югу от Парижа.

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